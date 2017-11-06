Раде предложили новый способ снятия неприкосновенности с нардепов

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект, который предусматривает попытки лишить неприкосновенности всех депутатов на первой сессии каждого созыва.

Об этом говорится в проекте закона №7255 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народных депутатов Украины".

Авторами законодательной инициативы выступают народные депутаты из фракции "Самопомич" Егор Соболев, Семен Семенченко и Павел Костенко.

Они предлагают внести изменения в закон о регламенте Рады, что заставит спикера в течение первой сессии каждого созыва ставить на голосование лишение депутатского иммунитета всех народных избранников.

"Путем открытого поименного голосования большинством голосов народных депутатов (минимум 226 за - ред.)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщалось, в конце октября Соболев заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности в случае соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко.

В середине октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Одна из этих инициатив подана президентом Петром Порошенко. Он предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.