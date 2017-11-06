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Под суд пришли люди, чтобы поддержать пограничника Колмогорова

Понедельник, 6 ноября 2017, 11:20

6 ноября началось судебное заседание по рассмотрению кассации в деле пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Тарас Пастух.

"Началось заседание по пограничнику Колмогорову. Сегодня суд на его примере или начнет практику признания наших военных виновными за защиту Отечества, и сделает всех нас, кто воевал, преступниками или начнет практику восстановления справедливости и возвращения гордого статуса защитника отечества. Болеем за Сергея!", - написал Пастух.

В свою очередь нардеп Леонид Емец добавил, что нет доказательств, что Колмогоров совершил умышленное убийство.

"Сторона защиты настаивает на том, что нет доказательств того, что именно его действия стали причиной смерти нарушителей. Тем более нет доказательств того, что он совершил умышленное убийство, то есть имел целью именно убийство лица", - написал Емец.

Он добавил, что его мнение никоим образом не является давлением на суд и судей, а только субъективной позицией.

"Однако считаю, что это дело требует дополнительного исследования и экспертиз. Иначе остается много неопределенности, которая является недопустимой во всех делах, а в таком прецедентном – особенно", - написал Емец.

К зданию суда на улице Пилипа Орлика в Киеве пришли люди для поддержки Колмогорова, также стоит батальон Кульчицкого.

За порядком следят правоохранители.

"Под судом дежурят правоохранители, потому что была заявка об акции, в которой примут участие более 800 человек", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Как известно, омбудсмен Валерия Лутковская заявляет о нарушении прав пограничника Сергея Колмогорова, застрелившего человека на посту, при осуждении его к 13 годам тюрьмы.

15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

Защита осужденного просит отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Пограничная службасудубийствоправа человека
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