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Геращенко просит Кабмин поддержать семьи заложников

Понедельник, 6 ноября 2017, 11:30

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призывает правительство заложить в государственный бюджет финансирование спецфонда по поддержке семей крымских татар, заложников РФ и ОРДЛО.

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сказала на заседании согласительного совета 6 ноября.

"Пожалуйста, сформулируйте соответствующий фонд, который будет вести два вопроса: адвокатская помощь крымским татарам, политзаключенным Кремля и заложникам ОРДЛО", – сказала Геращенко.

Вице-спикер пожаловалась, что в исполнительной власти нет структуры, которая могла бы координировать эти вопросы.

"Уже почти год мы боремся за то, чтобы в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий был создан небольшой отдел из 5 человек, который бы занимался юридической, психологической помощью семьям политзаключенных РФ и на оккупированных территориях", – отметила Геращенко.

Она рассказала, что на прошлой неделе имела десятки встреч с родными политзаключенных Кремля.

"Начиная от пограничников, похищенных в Сумской области, которые на себе вытягивают сегодня адвокатские услуги, в условиях, когда консулов ​​украинских к ним не пускают, и заканчивая родственниками похищенного фсбшниками в Беларуси Павла Гриба", – отметила Геращенко.

"Если мы вытянуть не можем, давайте хоть поддержим материально", – предлагает нардеп.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кабинет министровгосбюджетзаложники
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