Геращенко просит Кабмин поддержать семьи заложников

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призывает правительство заложить в государственный бюджет финансирование спецфонда по поддержке семей крымских татар, заложников РФ и ОРДЛО.



Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сказала на заседании согласительного совета 6 ноября.



"Пожалуйста, сформулируйте соответствующий фонд, который будет вести два вопроса: адвокатская помощь крымским татарам, политзаключенным Кремля и заложникам ОРДЛО", – сказала Геращенко.



Вице-спикер пожаловалась, что в исполнительной власти нет структуры, которая могла бы координировать эти вопросы.



"Уже почти год мы боремся за то, чтобы в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий был создан небольшой отдел из 5 человек, который бы занимался юридической, психологической помощью семьям политзаключенных РФ и на оккупированных территориях", – отметила Геращенко.



Она рассказала, что на прошлой неделе имела десятки встреч с родными политзаключенных Кремля.



"Начиная от пограничников, похищенных в Сумской области, которые на себе вытягивают сегодня адвокатские услуги, в условиях, когда консулов ​​украинских к ним не пускают, и заканчивая родственниками похищенного фсбшниками в Беларуси Павла Гриба", – отметила Геращенко.



"Если мы вытянуть не можем, давайте хоть поддержим материально", – предлагает нардеп.



Валентина Романенко, УП