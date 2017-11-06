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В "Райских бумагах" оказались друг Януковича и экс-вице-премьер

Понедельник, 6 ноября 2017, 12:03
Антон Пригодский и Валерий Вощевский

Экс-нардеп от Партии регионов, друг экс-президента Виктора Януковича, Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский стали фигурантами журналистского расследования оффшорных счетов под названием "Райские бумаги".

Об этом свидетельствует информация с сайта расследования.

"Пригодский значится как единственный акционер TUC Ltd. - компании, зарегистрированной на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является "осуществление судоходной деятельности", включая приобретение судов", - говорится в сообщении.

 

В расследовании указывается, что по состоянию на 31 декабря 2014 года, активы компании оценивались примерно в $ 6,6 млн и состояли из строительства судов.

Также сообщается, что потери составили около $25,1 тыс., что позволило Пригодскому не платить налоги на прибыль в 2014 году. Файл также показывает, что TUC в июле 2015 года согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя.

По данным реестра Мальты в декабре 2015 года, Пригодский стал акционером компании Ala Int. Ltd., основанной в 2011 году и занимающейся несколькими направлениями бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

 

В расследовании отмечается, что Вощевский значится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвичем Долгом. Компания была зарегистрирована на Мальте 10 декабря 2013, у Вощевского - 1080 акций, у Борга - 120.

Указывается, что компания появилась в статусе "роспуска" в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года.

Как известно, весной 2017 участники Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам.

Новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

Журналисты проанализировали данные о владельцах оффшорных компаний из двух десятков юрисдикций, которые расположены преимущественно на небольших экзотических островах.

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко.

На основе новых данных журналисты предполагают, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичоффшорыСМИЯценюк
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