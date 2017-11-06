Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Торги по закупке электронных браслетов для полиции провалились

Понедельник, 6 ноября 2017, 12:37

Торги по закупке Национальной полицией 500 электронных браслетов и оборудования к ним не состоялись, все тендерные предложения отклонены.

Тендер на системы и устройства надзора и охраны (оборудование для системы электронного контроля) был объявлен 1 сентября, поставки должны были осуществить с 1 ноября по 20 декабря.

Однако 6 ноября закупку отменили из-за "допущения к оценке менее двух тендерных предложений", свидетельствует система ProZorro.

Предложения всех трех участников – "3M Electronic Monitoring Ltd", ООО "Диона-ЛТД" и дочернего предприятия "Радио Комуникейшнз Интернешнл" – отклонили еще 31 октября.

Нацполиция планировала за 38 миллионов гривен приобрести 500 электронных средств контроля, 54 комплекта их активации/деактивации, а также один сервер с предустановленным программным обеспечением.

Однако "3M Electronic Monitoring Lt" отказали, потому что компания предлагала создать сервисный центр, который предоставлял бы не полный комплекс работ по гарантийному ремонту и замене оборудования и составляющих, вышедших из строя (например, замена модуля GPS МКП, восстановление контактной группы ЭБ, восстановление или замена экрана МКП),

Предложение ООО "Диона-ЛТД" отклонили, так как компания не предоставила завизированный (согласованный) проект договора с порядком возможного изменения условий договора.

А дочернее предприятие "Радио Комуникейшнз интернешнл" не предоставило образцы необходимого оборудования, а также пособия по эксплуатации системы электронного контроля за подконтрольными лицами и ее составляющих, пособие по настройке программы мониторинга.

До завершения торгов ООО "Телефонные системы и сети "Анфер" заявляло о дискриминации и требовало изменений в тендерной документации, так как "заказчик для одной задачи дистанционного контроля допускает использование ЭСК в виде однокомпонентного терминального устройства (электронный браслет-трекер) и двухкомпонентного устройства (электронный браслет с мобильным контрольным устройством), но требования прописывает разные".

Однако этой компании отказали в удовлетворении жалобы.

Как известно, сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру по решению суда от 1 ноября должны надеть электронный браслет – но их якобы не хватает, поэтому браслет до сих пор ищут.

Алена Рощенко, УП
Темы: полициягосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
Все новости...
Реклама: