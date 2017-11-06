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В БПП обещают голосовать за открытые списки

Понедельник, 6 ноября 2017, 13:08

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что будут голосовать за законопроект избирательного кодекса с открытыми списками, но не уверены, поддержат ли его депутаты-мажоритарщики.

Об этом заявила представитель президента в парламенте и народный депутат от БПП Ирина Луценко во время брифинга.

По ее словам, президентская партия неоднократно выражали свою позицию относительно голосования по открытым спискам.

"Мы неоднократно заявляли о поддержке голосования по открытым избирательным спискам, это была наша предвыборная стратегия и часть коалиционного соглашения", - сказала Луценко.

Она отметила, что сейчас есть сомнения относительно поддержки подобного законопроекта мажоритарщиками.

"Часть мажоритарщиков не готова поддержать эту составляющую. Мы будем убеждать свою фракцию и фракция будет давать свои голоса ", - добавила нардеп.

Когда именно будет соответствующее голосование она не сказала, отметила только, что все зависит от решения соответствующих комитетов.

Как известно, 19 октября нардепы не проголосовали ни за один из трех законопроектов о выборах в Верховную Раду, они считаются отклоненными.

В свою очередь, оппозиция требует от властей отменить "систему Януковича", при которой половина Рады избирается по партийным спискам, другая - по мажоритарным округам. Возвращение Конституции образца 2004 года предусматривало избрание Рады по чистой пропорциональной системе. Но даже после бегства Януковича депутаты так и не смогли отменить мажоритарку.

Темы: ЛуценкоБППвиборы
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