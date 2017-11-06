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Аваков описал "ленинопад" в книге

Понедельник, 6 ноября 2017, 13:45

В издательстве "Folio" вышла книга "Ленин с нами?" авторства Арсена Авакова.

Сам министр внутренних дел сообщил журналистам о ее презентации.

Как сказано на сайте издательства, книга на 160 страниц написана на русском языке.

Она вмещает статью политика 10-летней давности, данные Украинского института национальной памяти о демонтаже памятников Владимиру Ленину и перечень самовольно сваленных памятников вождю.

 

Материал "Ленин с нами" Аваков опубликовал в июле 2007 года. В 2008 году его вместе с комментариями в интернет-изданиях опубликовали в виде книги.

"Спустя десять лет и три тысячи снесенных в Украине памятников Ленину я вновь публикую эту статью, на этот раз добавив в название знак вопроса: Ленин с нами?", – отмечает в предисловии автор.

Кроме исходного текста и последующей дискуссии министр внутренних дел добавил в издание 2017 года "хронику "ленинопада" 2014 года".

"А еще попросил высказаться на эту тему – из нынешнего 2017-го – известных украинских публицистов, историков и политиков", – отмечает Аваков.

"Прочитав весь сборник – и прямые ленинские цитаты, и такие разные мнения из 2007-го и 2017 года, – ответьте себе на вопрос: Ленин с нами? И кто он: символ великой коммунистической идеи или воплощение чудовищных злодеяний? Помнить ли? Простить ли?", – предлагает он в предисловии.

По мнению Авакова, прошедшие "сто лет – достаточный срок, чтобы оценить и сделать выводы, сформулировать нравственный императив исторической памяти, стряхнуть морок советской пропаганды о "самом человечном из людей", осознанно освободиться от "призрака коммунизма" и его идолов".

"Хватит "призракам бродить по Европе", пора нам самим идти вперед!", – заявляет он.

Фрагмент книги – с сайта "Фолио"

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковЛенинистория
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