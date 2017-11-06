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Лидер белорусской оппозиции отсидел 5 дней за акцию против "Запад-2017"

Понедельник, 6 ноября 2017, 14:39

В Беларуси после пяти суток ареста освободили оппозиционера Николая Статкевича, его ждут другие суды.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сам Статкевич после освобождения поздно вечером 5 ноября сообщил, что полиция предупредила его о "последствиях", если он продолжит "нарушать закон о публичных собраниях".

Он назвал это предупреждение "политическим давлением" и пообещал продолжать политическую и общественную деятельность.

Жена Статкевича Марина Адамович сообщила, что по почте получила постановление суда, в котором говорилось о том, что ее муж должен отбыть еще 10 суток ареста. Причиной, согласно решению суда, стал якобы несогласованный с властями "пикет" - так суд назвал приход друзей и журналистов в тюрьму 7 октября, когда Статкевич выходил из-под предварительного админареста.

Пока неизвестно, будет ли Статкевич отбывать этот срок и когда именно.

Как известно, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича задержали в Минске 30 октября. На следующий день он планировал визит в Киев.

Его приговорили к 5 суткам административного ареста за акцию против совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которая состоялась 8 сентября.

Он остался за решеткой на этот срок, но задержали его за участие в другой акции - "Марше возмущенных белорусов". Участники этой акции 21 октября протестовали против так называемого "налога на дармоедов", который ввел в отношении лиц без официального трудоустройства президент страны Александр Лукашенко.

За эту акцию Статкевича еще ждет отдельный суд и приговор.

Раньше в этом году оппозиционера уже арестовывали несколько раз: за последние 10 месяцев он провел за решеткой около 35 суток.

В 2010 году Николай Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Темы: Беларусьоппозицияарест
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