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Порошенко похвалил решение суда по Колмогорову

Понедельник, 6 ноября 2017, 16:07

Президент Петр Порошенко приветствует решение Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправить на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

Это следует из его сообщения в микроблоге Twitter и соцсети Facebook 6 ноября.

Порошенко отметил, что как Верховный Главнокомандующий переживал и переживает за судьбу Колмогорова.

"Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств. Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников", – написал президент.

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Как сообщалось, 6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году. Таким образом была удовлетворена кассация защиты военного.

Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.

Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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