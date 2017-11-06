Порошенко похвалил решение суда по Колмогорову
Президент Петр Порошенко приветствует решение Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправить на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.
Это следует из его сообщения в микроблоге Twitter и соцсети Facebook 6 ноября.
Порошенко отметил, что как Верховный Главнокомандующий переживал и переживает за судьбу Колмогорова.
"Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств. Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников", – написал президент.
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Как сообщалось, 6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году. Таким образом была удовлетворена кассация защиты военного.
Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.
Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.
Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.
Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.
6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.
Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.