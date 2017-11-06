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Главари "ДНР" и "ЛНР" съездили в Россию

Понедельник, 6 ноября 2017, 16:56

Глава так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий и представитель боевиков "ДНР" Денис Пушилин съездили в Россию на празднование "Дня единства" и участия в круглом столе.

Об этом сообщает ряд подконтрольных боевикам СМИ.

Подобную информацию подтвердил на своей странице в Facebook депутат Госдумы, председатель организации партии "Русское Единство" от оккупированного Крыма, Андрей Козенко.

Он написал, что не представляет подобных встреч "без братьев из Донецкой и Луганской народных республик", а также опубликовал несколько фотографий с празднований.

Также Козин отметил, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" участвовали в круглом столе, где поговорили о патриотизме к России.

 
 
 
 
 

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса  в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Темы: ДНРЛНРРосcия
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