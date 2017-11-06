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Боевики 5 раз обстреляли силы АТО с запрещенного оружия

Понедельник, 6 ноября 2017, 17:43

По сравнению с прошлыми сутками, с полуночи, в районе проведения АТО количество обстрелов украинских опорных пунктов со стороны боевиков уменьшилось. Однако они продолжили стрелять из запрещенного вооружения, потерь среди наших военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 ноября 2017.

"Так, на Луганском направлении оккупанты били из 82-миллиметровых минометов по защитникам Крымского. А из вооружения БМП противник вел огонь по окрестностям Луганского", - говорится в сообщении.

Кроме того, под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО неподалеку Майского.

"На Приморском направлении пророссийские наемники около полудня обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов у Водяного", - рассказали в пресс-центре.

Отмечается, что всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины. В то же время украинские бойцы трижды огнем с пехотного вооружения заставляли врага к миру.

Темы: АТОДонбассвойнаРосcия
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