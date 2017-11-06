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Манафорт и Гейтс останутся под арестом – судья

Понедельник, 6 ноября 2017, 18:15

Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс останутся под домашним арестом и будут носить электронный браслет, пока не будет достигнуто соглашение о раскрытии их активов и обеспечена возможность внести залог.

Об этом заявила судья Эми Берман Джексон во время слушаний в понедельник, пишет в издание The Washington Post.

Джексон добавила, что она склонна освободить подозреваемых из-под домашнего ареста, и власть проявляет "склонность к гибкости в этом вопросе", но рассматривает возможность приказать мужчинам воздерживаться от использования транспортных средств, соблюдать комендантский час и пребывать под электронным GPS-мониторингом.

Джексон добавила, при любых договоренностях не позволит Манафорту и Гейтсу путешествовать за границу, но будет ждать дальнейшей детализации, достигнутой в ходе переговоров между сторонами до вынесения постановления.

Как сообщалось, 5 ноября бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт предложил залог более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс - первые лица, которым предъявлено обвинение по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Обвинение содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорту грозит до 15 лет тюрьмы, а Гейтсу -12 лет. Оба не признали себя виновными.

Украинская правда

Темы: СШАПол Манафорт
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