"Нафтогаз" проверит информацию Paradise Papers о члене правления "Укртрансгаза"

НАК "Нафтогаз Украины" проверит информацию, опубликованную СМИ по оффшорной компании члена правления ПАО "Укртрансгаз" Сергея Алексеенко.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК" Нафтогаз Украины" начала проверку информации, которая появилась в СМИ, об открытии компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания обнародует результаты проверки после ее завершения.

Как известно, в 2016 году для Алексеенко создали оффшорную компанию Pioneer Foundation. Ее основали для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. Она просуществовала 14 месяцев.

5 ноября СМИ обнародовали документы "Paradise Papers", которые показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.