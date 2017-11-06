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Суд не признал пограничника Колмогорова невиновным - прокуратура

Понедельник, 6 ноября 2017, 20:49

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Об этом заявил представитель главной военной прокуратуры Виталий Панченко, передает "Радио Свобода".

"Решением суда Колмогоров Сергей не признан невиновным в совершении преступления ... судом кассационной инстанции направлено указанное уголовное производство на новое судебное рассмотрение", - рассказал прокурор.

Он сказал, что вопросы, о которых говорила сторона защиты, будут дополнительно исследованы и проверены с участием защиты во время судебного разбирательства.

"С позиции, которую было исследовано экспертно и проверено в суде путем допроса эксперта, было установлено, что пулю выпустили из места, где находился Колмогоров. В суде также установлено, что других сослуживцев Колмогорова на указанном месте не было. Поэтому у органа предварительного расследования были и есть основания обвинять Колмогорова в производстве выстрела", - отметил Панченко.

Как сообщалось, в понедельник, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году. Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.

Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Читайте также: Приказ 200. Две стороны дела пограничника Колмогорова

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Темы: судПограничная службаубийство
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