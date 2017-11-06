Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ готовило подозрение на Севостьянову

Понедельник, 6 ноября 2017, 21:55
НАБУ готовило подозрение на Севостьянову

НАБУ собиралось вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой в минувшую пятницу, 3 ноября, однако по неизвестным причинам этого не сделало.

Об этом сообщил источник Украинской правды в "Народном Фронте".

Он отметил, что в партии знали об этом мероприятии. Причина вручения подозрения - выполнение решения Европейского суда по делу от 2015 года. Тогда это решение принял предшественник Севостьяновой, а она подписала его к исполнению.

В то же время, решение Европейского суда принимается коллегиально и поэтому в НФ считают, что заговор, в котором НАБУ хотело обвинить Севостьянову, должен быть также и с пятью другими европейскими судьями.

Из-за этого в партии это дело считают методом давления на "Народный Фронт".

Также в партии сообщили, что 4 ноября Наталья Севостьянова отметила собственную свадьбу с партнером юридической компании Русланом Бернацким. Собеседник УП отмечает, что, возможно, Севостьяновой не хотели портить праздник.

 
Севостьянова и Бернацкий
наталья севостьянова

Ранее информацию о вручении подозрения Севостьянов сообщало издание LB.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Народный фронтНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Народный фронт
Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей
Источники намекают, что экс-нардеп Дейдей не погиб
"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: