НАБУ готовило подозрение на Севостьянову

НАБУ собиралось вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой в минувшую пятницу, 3 ноября, однако по неизвестным причинам этого не сделало.

Об этом сообщил источник Украинской правды в "Народном Фронте".

Он отметил, что в партии знали об этом мероприятии. Причина вручения подозрения - выполнение решения Европейского суда по делу от 2015 года. Тогда это решение принял предшественник Севостьяновой, а она подписала его к исполнению.

В то же время, решение Европейского суда принимается коллегиально и поэтому в НФ считают, что заговор, в котором НАБУ хотело обвинить Севостьянову, должен быть также и с пятью другими европейскими судьями.

Из-за этого в партии это дело считают методом давления на "Народный Фронт".

Также в партии сообщили, что 4 ноября Наталья Севостьянова отметила собственную свадьбу с партнером юридической компании Русланом Бернацким. Собеседник УП отмечает, что, возможно, Севостьяновой не хотели портить праздник.

Севостьянова и Бернацкий наталья севостьянова

Ранее информацию о вручении подозрения Севостьянов сообщало издание LB.