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Суд в РФ оставил экс-охранника Яроша под стражей еще на 2 месяца

Вторник, 7 ноября 2017, 01:55

Суд в г. Брянск (РФ) продлил Александру Шумкова срок содержания под стражей в СИЗО еще на 2 месяца - до 8 января 2018 года.

Об этом сообщает "Союз украинской молодежи в Украине".

В Российском СИЗО впервые состоялась встреча Шумкова с родственниками. Он подтвердил, что пересек границу с РФ не по своей воле, а был похищен ФСБ.

Также сообщается, что его адвокат Фарит Муртазин наконец получил возможность полностью ознайомтись с делом.

Как известно, бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез осенью 2017 года, находится в российском СИЗО в Брянске. Соответствующее письмо с уведомлением поступил в адрес Ларисы Шумковой, матери задержанного.

Собственные источники в пограничной службе сообщили "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа он якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Мать и друзья Шумкова не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку он был активным участником правого движения в Украине.

Экс-охранника нардепа Дмитрия Яроша Александра Шумкова в России обвиняют в экстремизме.

Темы: РосcияполитзаключенныеЯрошПравый сектор
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