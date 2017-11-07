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США продлили санкции против Ирана от 1979 года еще на год

Вторник, 7 ноября 2017, 02:32

Санкции США против Ирана введенные еще в 1979 году продлены на 1 год.

Об этом говорится в распоряжении президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Санкции продолжены, как сказано в сообщении, в связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

"Наши отношения с Ираном еще не нормализовались, и процесс реализации соглашений с Ираном от 19 января 1981 продолжается. По этой причине объявленное 14 ноября 1979 года положение чрезвычайной ситуации и меры, принятые на эту дату для решения этой чрезвычайной ситуации, должны продолжить действие после 14 ноября 2017. В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622 (d)), я продолжаю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию в отношении Ирана", - сказано в приказе Трампа.

Напомним, в 1979 году радикальные исламисты в Тегеране совершили нападение на посольство США в Иране, захватив заложников. Это привело к обострению отношений и разрыву дипломатических контактов между двумя странами.

Как сообщалось, США расширили санкционные списки касательно Ирана в связи нераспространением оружия массового поражения и борьбой с терроризмом.

13 октября президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию США в отношении Ирана, в которой выразил намерение ввести новые санкции против Тегерана и подверг критике то, как Иран придерживается положений ядерного соглашения.

Трамп также анонсировал введение санкций США против Корпуса стражей Исламской революции Ирана, которых он назвал сторонниками международного террора.

Глава МИД Ирана Джавад Зарифе заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из ядерного соглашения, если США продолжат вводить санкции против Ирана.

Темы: СШАИрансанкции
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