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Техасский стрелок купил оружие, потому что не был внесен в базу преступников

Вторник, 7 ноября 2017, 05:22

Представители командования Военно-воздушных сил США заявили, что расследуют, почему сведения о криминальном прошлом Девина Патрика Келли, устроившего стрельбу в церкви в Техасе, не были внесены в национальную базу данных преступников.

Об этом пишет BBC.

В 2012 году Келли, служивший в авиации, был отдан под трибунал за избиение жены и ребенка и приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Ему было также запрещено владеть огнестрельным оружием.

Однако это не помешало ему купить в прошлом году винтовку, с которой он и напал на небольшую баптистскую церковь в пригороде Сан-Антонио в минувшее воскресенье.

Он убил по меньшей мере 26 человек и позже был обнаружен мертвым в машине.

По словам полицейских, очевидно, 26-летний Келли покончил с собой, убегая от свидетелей бойни в церкви.

Как заявил журналистам AP региональный директор техасского департамента общественной безопасности Фримэн Мартин, Келли был дважды ранен одним из вооруженных преследователей.

В понедельник командование ВВС США выпустило заявление, в котором говорится: "Первоначальные данные указывают на то, что информация о судимости [Девина] Келли за насилие на бытовой почве не была внесена в базу данных Национального центра криминальной информации сотрудниками отдела специальных расследований базы ВВС "Холломэн".

Сейчас представители ВВС и Пентагона проводят совместное расследование по этому поводу.

Темы: США
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