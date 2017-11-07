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В Донецке из-за снаряда погиб ребенок и еще двое пострадали – СММ

Вторник, 7 ноября 2017, 08:40

В захваченном боевиками Донецке один ребенок погиб и двое получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся сразу снарядом.

Об этом сообщила Специализированная мониторинговая миссия ОБСЕ вечером 6 ноября в Facebook.

"Наблюдатели были в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом", – сообщила СММ по результатам обзора ряда локаций возле Донецка.

При этом LIGA.net со ссылкой на источник сообщает, что дети кинули кирпич в сторону снаряда на школьном стадионе, в результате чего произошел взрыв.

"Погибшему мальчику было девять лет, состояние двоих раненых детей - тяжелое, они в больнице", – отметил источник агентства.

Темы: ДонецкДонбассОБСЕ
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