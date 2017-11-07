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Раненый Мосийчук приехал из больницы в Раду, чтобы сделать заявление

Вторник, 7 ноября 2017, 09:31

Народный депутат из фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук приехал из больницы в Верховную Раду, чтобы обратиться к коллегам с заявлением.

Во вторник он выступил с трибуны парламента.

"Уважаемый украинский народ, уважаемый парламент, я сегодня приехал сюда из больницы, чтобы призвать всех вас сосредоточить внимание не просто на покушения на меня, а на том беспорядке, который царит в украинских городах и селах", - начал свое обращение депутат, рука которого плотно перевязана бинтами.

 

В частности, Мосийчук призвал защитить людей на фоне событий, которые в последние дни разворачиваются в Украине.

"Вопрос безопасности является ключевым, ведь на востоке идет война, а тем временем на мирной территории свободно действуют российские террористические банды, криминальные группировки, и, к сожалению, спецслужбы, пограничные войска и другие правоохранительные органы не в состоянии с ними справиться", - отметил нардеп.

Он отметил, что именно парламент должен помочь правоохранителям.

"Мы должны учиться жить, как Израиль, так как эта война надолго, и терроризм постучал в наши окна также надолго", - сказал Мосийчук.

Объясняя причины взрыва, от которого он пострадал, депутат заметил, что у него много врагов, но он надеется, что следствие найдет виновных.

"И напоследок я просил бы украинский парламент почтить минутой молчания память моей погибшей помощницы Амины Окуевой, моего охранника, спецназовца Руслана Кушнира, случайно погибшего подполковника Михаила Мормиля и каждую жертву российско-уголовного террора в Украине", - сказал он в завершение своего выступления.

Депутаты встали и почтили погибших минутой молчания.

Как известно, 25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь

Также в больнице с серьезными ранениями находятся политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключает, что взрыв возле редакции телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Эксперты считают, что взрыв мог быть покушением на жизнь погибшего Михаила Мормиля. По словам его друга, Мормиль боялся за жизнь и волновался, что за ним следят.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения членов Радикальной партии в покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: МосийчукВерховная Рада
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