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Депутат ББП предлагает включить в повестку дня увольнение Авакова

Вторник, 7 ноября 2017, 10:09

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин предлагает включить в повестку дня заседания Верховной Рады проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Соответствующий вопрос стоит в повестке дня заседания 7 ноября в блоке "для включения в повестку дня сессии".

Отмечается, что этот проект был подан еще 1 сентября 2016 года.

Согласно пояснительной записке, Каплин хочет увольнения Авакова в связи с провалом реформы полиции.

"Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали, что не в состоянии обеспечить безопасность граждан Украины и борьбу с криминалитетом", - говорится в пояснительной записке.

В "Народном фронте" намерение включить в повестку дня проект постановления об отставке Авакова назвали элементом кампании против партии.

"Сегодня в повестке дня стоит проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Этот проект – еще одно проявление длительной кампании против "Народного фронта"", - цитирует "Интерфакс-Украина" лидера фракции "Народного фронта" Максима Бурбака.

Как известно, в Верховной Раде также есть представление внефракционного депутата Юрия Левченко об отстранении Арсена Авакова от должности на время расследования уголовного производства, которое осуществляет НАБУ по делу так называемых "рюкзаков сына Авакова".

Однако его нет в блоке "для включения в повестку дня сессии".

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, им НАБУ сообщило о подозрении в растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и Владимира Литвина под личное обязательство.

САП оспаривает это решение.

Ранее экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.

До этого "Украинская правда" писала, в чем причина конфликта между Порошенко и Аваковым, что его усиливает, и могут ли главу МВД отправить в отставку – об этом читайте в материале "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Ирина Балачук, УП

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Темы: АваковБПП
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