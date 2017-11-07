Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве сгорел Ауди, который может принадлежать экс-министру

Вторник, 7 ноября 2017, 11:07

7 ноября около 4:45 утра произошел пожар в автомобиле по улице Кудряшова, 18 в Киеве. Возможно, авто принадлежит водителю экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, или же самому Пивоварскому.

 
Фото с facebook dtp.kiev.ua

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева, загорелся автомобиль марки "Audi", возгорание ликвидировали в 5:17.

 
Фото с facebook Maxim Kovalenko

"В результате пожара поврежден салон, фары, правое крыло и дверь. Никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

 
Фото с facebook Киев Оперативный

В то же время, как сообщают в соцсети, авто сначала взорвалось, а потом загорелось.

По данным пользователей Facebook, эта машина принадлежит экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и всегда парковалась на Кудряшова, 18.

 
скриншот с facebook

Другие говорят, что это авто водителя Пивоварского.

В ГСЧС не смогли назвать предварительную причину взрыва, попросив обратиться в полицию.

"Это не мы устанавливаем причину. Этим занимается полиция. Был ли там взрыв, мы не можем сказать, ведь это криминалисты устанавливают, это они отбирают вещества на исследования", - сказала пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

"Мы передали предварительную версию "поджог", как всегда это делаем, когда получаем заявку о пожаре. Если бы мы получили заявку о взрыве и пожаре, то мы бы так и передали. Может, там и был взрыв, но наш инспектор этого увидеть не может, это должно выяснить следствие. Следственно-оперативная группа была на месте ", - добавила она.

В полиции также ответили, что не могут назвать предварительную причину возгорания.

"Нам предварительную причину называют пожарные", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

На вопрос, действительно ли это авто принадлежит Пивоварскому, Блищик сказала:

"Это авто зарегистрировано на человека с другой фамилией".

На уточняющий вопрос, принадлежит ли эта машина водителю Пивоварского, спикер полиции отметила, что не знакома ни с Пивоварским, ни с его водителем, поэтому ничего не может сказать об этом.

Уголовное производство по этому факту еще не открывали. Как пояснила Блищик, у полиции для этого есть сутки.

"Украинская правда" обратилась по комментарии относительно пожара к Пивоварскому. Он не поднимает трубку.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Киев
В КМВА сообщили, сколько учебных заведений имеют укрытие
В Киеве произошла драка со стрельбой: есть раненый
В Киеве пройдут тренировки по жизнеобеспечению города во время блэкаута: существует 15 сценариев
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: