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НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины – генсек альянса

Вторник, 7 ноября 2017, 11:52

Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины получить полноценное членство в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос Европейской правды в Брюсселе.

"Украина – близкий партнер альянса. Мы поддерживаем евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул он.

В то же время, генеральный секретарь не ответил на поставленный вопрос о том, входит ли Украина в список "aspiring nations" то есть государств, которые декларируют стремление обрести полноценное членство в альянсе.

Как известно, до сих пор в официальных заявлениях НАТО в этом перечне называли три государства: Македонию, Боснию и Герцеговину и Грузию. Украина в 2017 году сообщила альянсу об официальной цели обрести членство в альянсе, но до сих пор со стороны альянса не звучал обновленный перечень ‘aspiring countries’.

Пока неясно, добавляет заявление Столтенберга к этому перечню также Украину.

По поводу дальнейшего сотрудничества НАТО и Украины, генеральный секретарь заявил, что его приоритетом являются реформы.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на реформах, которые ведут Украину к НАТО", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в сентябре Таджан Илдем, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии подчеркнул, что НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины.

"Мы должны сохранять перспективу членства в НАТО для Украины как европейской страны, не позволяя ни одной другой стране, в том числе России, иметь право вето относительно вступления", - заявил он.

Темы: НАТО
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