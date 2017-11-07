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В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь 6 ноября

Вторник, 7 ноября 2017, 12:15

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил 7 ноября на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Начинаем с хорошей новости: за прошедшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в районе проведения антитеррористической операции нет", – сказал он.

По словам Мотузяника, противник значительно уменьшил количество обстрелов, однако продолжал применять вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 13 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, из которых 11 были прицельными. В 8 случаях украинские военнослужащие открывали огонь.

На луганском направлении за сутки противник дважды открывал неприцельный огонь из 82-мм минометов. Так, около 14 часов боевики выпустили одну мину в сторону нашего опорного пункта вблизи Крымского, а около 19 часов произвели два выстрела в сторону позиций неподалеку Трехизбенки.

По украинских подразделениях возле Луганского и Новолуганского после обеда противник несколько раз открывал огонь из вооружения БМП и станковых гранатометов, однако угрозы жизни наших военнослужащих эти обстрелы не несли, отметил спикер АТО.

Также отмечается, что ночью противник на короткое время открывал огонь из легкого стрелкового оружия и гранатометов по нашим защитникам в районе Травневого и Светлодарска, на что получал адекватный ответ.

"На приморском направлении после 20 часов враг дважды обстрелял позиции сил АТО вблизи Водяного из 120-мм минометов, выпустив 5 мин. Обстрелы были очень короткими, ведь опытные защитники Украины быстро вычисляли и накрывали вражеские позиции с станковых гранатометов", – отмечает Мотуязник.

Также оккупанты выпустили восемь 82-мм минометных снарядов по силам АТО в районе Верхнеторецкого. В этом случае украинские воины на вражескую провокацию не отвечали.
"На донецком направлении в разное время суток незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подразделениям сил АТО в районе Водяного, Авдеевки и Красногоровки, каждый раз получая ответ из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями", – отметил полковник.

Украинская правда
Темы: АТО
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