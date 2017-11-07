Бывший советник Трампа защищает "Северный поток-2" в США

"Северный поток-2" в США второй год подряд продвигает Ричард Бьорт, советник президента Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Битва за "Северный поток". Лоббистская война Украины и России".

Сообщается, что также Бьорт ранее был журналистом New York Times, послом США в Германии, ключевым коммуникатором в Договоре о сокращении стратегического вооружения между США и Советским Союзом.

По данным УП, когда Бьорт был советником кандидата в президенты Трампа, он параллельно лоббировал проект "Северный поток-2". Именно Бьорт подготовил Трампу его первую большую внешнеполитическую речь, где представитель Республиканской партии говорил о перспективах сотрудничества с Россией.

В 2016-м компания Бьорта McLarty получила от "Газпрома" 550 тысяч долларов за продвижение New European Pipeline AG (название Nord Stream-2 AG до мая 2016 года).

Каждая из пяти европейских компаний-партнеров "Северного потока-2" заключила свое эксклюзивное соглашение с лоббистом Ричардом Бьортом за день до подписания Трампом санкции против "Северного потока-2".

Совокупно эти компании - Wintershall Holding, Uniper, OMV, Royal Dutch Shell, ENGIE - только за один квартал потратили 100 тысяч долларов на "защиту и улучшение интересов компаний в дискуссиях по природному газу как элемента европейской энергетической безопасности".

Как сообщалось, компания Nord Stream-2 AG заплатила лоббистам почти миллион долларов за помощь в противодействии американским санкциям.

Строительство российским "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море нанесет Украине значительные убытки, которые могут составлять до 3% ВВП.