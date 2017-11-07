В миссии ООН рассказали, как узнают о событиях в Крыму

В течение 2014-2017 годов Мониторинговая миссия ООН присылала РФ три вербальные ноты с просьбой допуска миссии на полуостров и проверки ситуации с правами человека в Крыму, но официального ответа так и не получили.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в интервью журналу "Крым Информ".

По ее словам, в июле 2014 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заключило соглашение с украинским правительством, которое предусматривало присутствие в Симферополе миссии ООН с целью мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Однако на практике это оказалось невозможным.

Фрейзер подчеркнула, что три года подряд организация направила Российской Федерации три вербальные ноты, в которых говорилось о намерении осуществить мониторинг ситуации с правами человека в Крыму и необходимость предоставления для этого доступа на территорию полуострова. Официального ответа Россия так и не предоставила.

Однако она отметила, что Миссия все же отслеживает нарушения прав человека в Крыму.

"Это не исключает нашу деятельность, но мы теряем много времени и энергии, чтобы проверить факты или получить документы, справки, правовые или административные акты, судебные решения, медицинские записи и другие доказательства", - пояснила Фрейзер.

Она добавила, что хоть Мониторинговая миссия и не присутствует в Крыму, но работает через широкую сеть контактов.

"Миссия действительно не присутствует в Крыму, но мы имеем широкую сеть контактов как на полуострове, так и на материковой Украине", - отметила Фрейзер.

По ее словам, мониторинговая миссия регулярно проводит интервью с различными людьми на полуострове, а также осуществляет регулярные мониторинговые визиты на линию административной границы с аннексированным Крымом.

"Мы регулярно осуществляем мониторинговые визиты на линию административной границы с Крымом и опрашиваем тех, кто путешествует на полуостров и оттуда", - рассказала Фрейзер.

В частности, эксперты миссии регулярно проводят интервью с разными людьми, с жертвами, их родственниками, свидетелями нарушений прав человека, юристами, журналистами, предпринимателями, учителями, врачами, социальными работниками, правозащитниками, представителями общественных, религиозных и политических организаций, а также с лицами без определенного принадлежности.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подчеркнула, что основная сложность деятельности организации на полуострове заключается в отсутствии прямого доступа к жертвам и содержания под стражей в Крыму, невозможности ведения мониторинга судебных заседаний, полицейских расследований и невозможности общения с представителями местных органов власти.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила о большом количестве нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму.

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