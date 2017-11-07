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Восстановление Балаклеи: возбуждено дело о хищении средств на ремонты

Вторник, 7 ноября 2017, 15:10

Полиция открыла уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий детонации боеприпасов в Балаклее Харьковской области.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в ответ на запрос журналиста Дениса Бигуса.

По данным правоохранителей, Балаклейский отдел полиции открыл соответствующее уголовное производство по статье 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Изложенные в заявлении факты совершения противоправных действий должностными лицами управления ЖКХ, строительства и развития инфраструктуры Балаклейского горсовета будут проверены", - пообещали в ГУ НП.

В частности, Бигус использовал в своем запросе факты разворовывания бюджета, изложенные в статье "Украинской правды" "Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее".

В материале говорится о том, что из государственного бюджета на восстановление пострадавшего от взрывов на арсенале города выделили около 200 миллионов гривен. Харьковская власть рапортует, что работы в Балаклее успешно завершены, но местные антикоррупционеры утверждают: восстановление превратили в масштабный "распил" бюджета.

В частности, говорят активисты, в документах о ремонтах поврежденных взрывами домов указываются гораздо большие суммы, чем действительно было потрачено на работы. Остаток осел в карманах чиновников.

 

Как известно, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы; окончательно пожар погасили утром 26 марта.

Вице-премьер-министр, министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что в результате взрывов на складах боеприпасов разрушены 5 частных домов, а также 117 многоквартирных и 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности повреждены.

Тогда Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее Харьковской области.

Украинская правда

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Темы: полицияХарьковская областьчрезвычайное происшествиекриминал
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