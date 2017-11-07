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ДТП в Харькове: Следствие будет настаивать на аресте водителя Touareg

Вторник, 7 ноября 2017, 16:35
ДТП в Харькове: Следствие будет настаивать на аресте водителя Touareg
mediaport.ua

Следствие будет настаивать на аресте второго подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Харьковской области Олег Бех на брифинге во вторник, передает Інтерфакс-Україна.

"Следователи внесли ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога… Сегодня с ним работают медики, которые дадут нам точную информацию, может ли он присутствовать в суде или будет участвовать по видеоконференции", – сказал Бех.

Начальник отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Александр Умников объяснил, что ходатайство об аресте обосновано тем, что Дронов не сотрудничает со следствием, неоднократно отказывался участвовать в следственных действиях и, возможно, попытается уклониться от следствия.

Он также добавил, что по данным предварительного следствия, оба подозреваемых нарушили правила дорожного движения. Нарушение Дронова, по словам Умникова, заключается в том, что водитель остановился за светофорным объектом, двигался на желтый сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра.

"Следствие продолжается и планируется его завершить до конца месяца", - сообщил начальник следственного управления Сергей Чиж.

Ранее адвокат Дронова Сергей Перепелица сообщил "Украинской правде", что за его подзащитным следила группа неизвестных лиц.

Как известно, 6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свети от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

Темы: ХарьковДТП
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