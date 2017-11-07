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Боевики 6 раз обстреляли силы АТО из запрещенного оружия, потерь нет

Вторник, 7 ноября 2017, 17:10

С начала суток в районе проведения АТО боевики не прекращали обстрел украинских позиций, при этом одиночно применяя минометы, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 7 ноября 2017.

"Так, на Луганском направлении в первой половине дня пророссийские наемники трижды из различных видов гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского", - говорится в сообщении.

Под огнем минометов калибра 82 миллиметра оказались опорные пункты сил АТО возле Луганского и Трехизбенки.

"На Приморском направлении противник бил с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям неподалеку Невельского", - отмечают в штабе.

Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 6 раз нарушили перемирие. В то же время украинские военные трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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