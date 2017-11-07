Российская власть пыталась "купить" Меджлис - Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после оккупации Крыма российские власти пытались "купить" приверженность Меджлиса.

Об этом Чийгоз сообщил в интервью "Крим.Реалии".

Он рассказал, что россияне предлагали деньги и должности.

"Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал", - отметил Чийгоз.

По его словам в Меджлисе "оказалось несколько негодяев-коллаборационистов".

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.