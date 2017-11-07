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В украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями - МИД

Вторник, 7 ноября 2017, 20:42

Украина не намерена политизировать историческое прошлое украинско-польских отношений и будет придерживаться конструктивной позиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотелось бы отметить, что в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имели бы антипольские настроения. Украина - это стратегический партнер Польши, и этот принцип лежит в основе нашей политики в отношении Польши и польского народа. Мы настроены на конструктив, и мы не имеем намерения применять политическую логику к историческим событиям между двумя странами ", - сказала Беца.

Как известно, президент Польши Дуда заявил, что считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от президента Порошенко исправления этой ситуации.

Темы: ПольшаМИДУкраина
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