Саакашвили инициирует марш в воскресенье и пригрозил "народным импичментом"

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили собирается провести в воскресенье, 12 ноября, в центре Киева марш в поддержку принятия законов об импичменте президента Украины и Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я предлагаю в воскресенье провести марш за принятие закона об Антикоррупционном суде и об импичменте президента, собраться на Михайловской площади и нашим маршем поддержать это требование", - сказал он на митинге возле Верховной Рады во вторник вечером.

Саакашвили отметил, принятие в первом чтении Избирательного кодекса стало первой победой участников акции возле ВР, но "власти надо не дать не довести борьбу до конца".

Он отметил, что, если власть проигнорирует требования протестующих и не примет эти законы, то он предложил 3 декабря начать процесс "народного импичмента".

"Если они ничего не принимают, тогда народ Украины сам решит, кому объявлять импичмент, кого уволить и когда провести новые выборы", - заявил лидер партии "Движение новых сил".

По информации агентства, во вторник вечером возле парламента собралось несколько сотен человек, обстановка спокойная.

Как известно, 7 ноября Саакашвили опубликовал справку с Миграционной службы Украины, что свидетельствует о легальности его пребывания на территории Украины.