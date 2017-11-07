Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом

Конгрессмены США внесли в Палату представителей проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом во вторник заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

"Мы сегодня, как Посольство Украины и дипломатическая служба, продвигаем эту идею в разных странах мира, в частности в США, чтобы в Конгрессе была принята резолюция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Первые шаги сделаны, сегодня такая резолюция была внесена конгрессменами в Палате представителей", - подчеркнул посол.

Чалый сообщил, что соавторами проекта являются конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.

"Резолюция будет дальше рассматриваться. Я думаю, это займет несколько месяцев и, надеюсь, в следующем году, весной, мы будем иметь голосование в Конгрессе США", - добавил дипломат.

Посол также отметил, что решение о признании Голодомора геноцидом уже приняли парламенты штатов Вашингтон, Нью-Джерси и Орегон.

Как известно, признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом против украинского народа ранее призвали в британском парламенте.