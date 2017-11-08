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Евровидение-2018: опубликовали список участников

Среда, 8 ноября 2017, 00:53
Евровидение-2018: опубликовали список участников

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии объявили список из 42 участников конкурса, среди них - Украина.

Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

В Лиссабоне выступят представители Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты , Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Организаторы также представили логотип конкурса, который напоминает морскую раковину, и официальный девиз - "Все на борт!".

Сообщается, что этот девиз должен напоминать об особом расположении Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Как известно, на Евровидении-2017 в Киеве победил португалец Сальвадор Собрал с композицией "Amar Pelos Dois"

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Темы: ЕвровидениеПортугалия
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