Сирия планирует присоединиться к Парижскому климатическому соглашению
Среда, 8 ноября 2017, 01:17
Сирия заявила о намерении присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.
Об этом сообщила делегация Сирии на Климатической конференции ООН в Бонне, передает DW.
К этому времени сирийское правительство отказывалось решать вопрос о присоединении из-за войны, которая идет в стране с 2011 года.
Ранее о намерении присоединиться к соглашению заявили представители Никарагуа.
Сирия и Никарагуа были единственными государствами-членами ООН, которые ранее отказывались поддержать соглашение, согласованное в Париже в 2015 году.
Как сообщалось, в июне Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижской климатического соглашения.