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Сирия планирует присоединиться к Парижскому климатическому соглашению

Среда, 8 ноября 2017, 01:17

Сирия заявила о намерении присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.

Об этом сообщила делегация Сирии на Климатической конференции ООН в Бонне, передает DW.

К этому времени сирийское правительство отказывалось решать вопрос о присоединении из-за войны, которая идет в стране с 2011 года.

Ранее о намерении присоединиться к соглашению заявили представители Никарагуа.

Сирия и Никарагуа были единственными государствами-членами ООН, которые ранее отказывались поддержать соглашение, согласованное в Париже в 2015 году.

Как сообщалось, в июне Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижской климатического соглашения.

Темы: СирияООН
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