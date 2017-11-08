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Британия упростит получение вида на жительство для граждан ЕС

Среда, 8 ноября 2017, 03:06

Правительство Великобритании планирует разрешить гражданам ЕС, проживающим в Британии, оставаться в стране после ее выхода из союза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса.

"Мы ясно дали понять, что защита прав граждан ЕС является нашим приоритетом в переговорах. Мы будем поддерживать всех, кто желает остаться, чтобы получить вид на жительство благодаря новой упрощенной системе", - подчеркнул Дэвис.

Сообщается, что для граждан ЕС в течение двух лет после Brexit будет действовать упрощенный режим получения статуса постоянного резидента.

Стоимость заявки будет такой же, как и пошлина за получение британского паспорта. Также заявители имеют право на апелляцию в случае отказа.

Как известно, в феврале 2017 парламент Великобритании окончательно принял акт о начале Brexit.

Темы: ВеликобританияЕС
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