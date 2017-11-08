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МВФ выделит Молдове больше $20 млн на развитие экономики

Среда, 8 ноября 2017, 04:45

Молдова дополнительно получит больше $20 млн от Международного валютного фонда - средства пойдут на развитие экономики и сокращения бедности.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип по итогам встречи с миссией МВФ, передает Укринформ.

"По результатам работы оценочной миссии Молдове будет предоставлена ​​дополнительная финансовая помощь от МВФ в размере 22 миллионов долларов. Мы полны решимости сохранить определенную положительную динамику реформ и добиться ускорения экономического роста и сокращения бедности", - подчеркнул Филип.

Также Филип подчеркнул, что правительство "будет работать над стбилизацией ситуации в банковском секторе и возвратом в страну похищенного из банковской системы миллиарда долларов".

Как известно, МВФ утвердил Программу финансовой помощи для Молдовы в 2016 году - ее действие рассчитано на три года. Сообщается, что за это время Молдова должна получить от Фонда 178 миллионов долларов, из которых 59 миллионов уже поступили.

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Темы: МВФМолдова
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