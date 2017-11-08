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В Крыму отпустили 5 задержанных, а Сейтумерову шьют пропаганду

Среда, 8 ноября 2017, 10:25

В аннексированном Крыму отпустили пятерых крымских татар, задержанных при обыске у Алимдара Белялова, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол о пропаганде нацистской или экстремисткой символики.

"Старый Крым, задержанные работники кафе и гости вышли из отделения полиции", –  сообщил Абдуллах Якубов в Facebook.

Они просто проживали на территории Белялова, которую обыскивали утром.

А в Бахчисарае прояснилась судьба Сейтумера Сейтумерова.

"Адвокат прошёл в здание", – сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

В отношении Сейтумерова составили административный протокол согласно ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Дело Сейтумерова Бахчисарайский районный суд рассмотрит в 14:00.

Позднее в МИД Украины отреагировали на эту информацию.

Как известно, утром 8 ноября прошли обыски у нескольких крымских татар – в частности в Бахчисарае у Сейтумера Сейтумерова, в Старом Крыму у Алимдара (Руслана) Белялова, в Заречном у Эльдара Кантимирова и в Кировском у Экрема Абдульватова.

Из них только Сейтумерова забрали в полицию. У Белялова и Кантимирова изъяли гаджеты на экспертизу. Кроме того, задержали 5 работников кафе Белялова.

Темы: Крымкрымские татарыправа человекапропаганда
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