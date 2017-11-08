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Большинство фракций до сих пор не подали в АП предложения по составу ЦИК

Среда, 8 ноября 2017, 10:54

Только одна фракция внесла в Администрацию президента предложение о назначении обновленного состава ЦИК после регистрации в Верховной Раде представление президента о назначении членов ЦИК 3 июня 2016.

Об этом свидетельствует ответ АП на запрос координатора избирательных и парламентских программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской.

В частности, речь идет о фракции "Батькивщина". Другие депутатские фракции и группы не обновляли перечень кандидатур и/или официальным путем не подтверждали свои предыдущие кадровые предложения относительно должностей членов ЦИК.

В ответе АП указывается, что 8 сентября "Батькивщина" внесла предложение о назначении на должность члена ЦИК действующего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной.

В "ОПОРЕ" отметили, что факт не внесение предложений со стороны фракций "может свидетельствовать об отсутствии эффективного диалога на пути поиска компромисса по новому составу ЦИК, который необходим в условиях отсутствия поддержки депутатским корпусом уже зарегистрированного перечня кандидатур".

Как известно, в 13 из 15 членов Центральной избирательной комиссии истек срок полномочий.

3 июня 2016 президент Петр Порошенко внес в парламент представление на увольнение 12 действующих членов ЦИК и назначение новых, однако Верховная Рада не рассмотрела соответствующие проекты постановлений.

После этого Порошенко неоднократно заявлял, что ожидает от фракций согласованный список кандидатов в ЦИК.

Украинская правда

Темы: ЦИКвиборыПорошенкоВерховная Рада
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