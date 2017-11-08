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Порошенко просит разработать новый закон об Антикоррупционном суде

Среда, 8 ноября 2017, 10:54

Президент Петр Порошенко просит создать в Верховной Раде группу по наработке нового законопроекта об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facbeook.

Президент направил письмо главе Верховной Рады с предложением "принять предусмотренные Регламентом меры для отзыва законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно скорее поручить главе профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции, и затягивание с его созданием считаю недопустимым", – заявил Порошенко.

 
 

Как известно, создать отдельный Антикоррупционный суд требовали от президента общественные активисты, международные организации, отдельные народные депутаты, митингующие под Верховной Радой.

Петр Порошенко сначала выступал за специализированную антикоррупционную палату в Верховном суде, затем говорил о создании параллельно с ней и отдельного антикоррупционного суда, а позже выразил готовность поддержать создание Антикоррупционного суда, но выдвинул несколько условий и предпосылок для этого.

19 октября народные депутаты отозвали свой законопроект о создании антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент. За пару дней до этого Порошенко призвал депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

7 ноября Transparency International призвала Петра Порошенко поскорее подать проект об антикоррупционном суде.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Антикоррупционный судПорошенкозаконодательствоВерховная Рада
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