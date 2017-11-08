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С ноября студентам повысят стипендию

Среда, 8 ноября 2017, 11:31
С ноября студентам повысят стипендию

Правительство Украины приняло решение повысить стипендии украинским студентам на 18% с 1 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, во время заседания правительства в среду.

"С 1 ноября мы повышаем стипендии, как академические, так и социальные, на 18%. То есть плюс 18% вы уже получите в ноябре месяце и в последующих месяцах", - сказал он.

Как известно, в 2016 году Кабинет министров утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга и минимальную стипендию на уровне 1100 грн с 2017 года.

Александр Шумилин, УП
Темы: образованиеденьги
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