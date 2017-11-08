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Кабмин декоммунизировал Днепродзержинское водохранилище

Среда, 8 ноября 2017, 12:06

Кабинет министров переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Согласно экспертному заключению проекту постановления, водохранилище переименован вслед за переименованием города Днепродзержинск в Каменское.

Указывается, что в название водохранилища содержит символику коммунистического режима.

Днепродзержинское водохранилище - одно из шести крупных водохранилищ в каскаде на Днепре.

Расположено частично в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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