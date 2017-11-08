Кабмин декоммунизировал Днепродзержинское водохранилище
Среда, 8 ноября 2017, 12:06
Кабинет министров переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".
Согласно экспертному заключению проекту постановления, водохранилище переименован вслед за переименованием города Днепродзержинск в Каменское.
Указывается, что в название водохранилища содержит символику коммунистического режима.
Днепродзержинское водохранилище - одно из шести крупных водохранилищ в каскаде на Днепре.
Расположено частично в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.