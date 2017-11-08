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СБУ заявляет о задержании диверсантов, которые планировали теракты

Среда, 8 ноября 2017, 12:14

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Северодонецке двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить террористические акты в городе.

Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба СБУ.

В частности правоохранители задержали жителя Донецка возле административного здания органа власти при наблюдении и проведении им фотосъемки персонала и охраны госучреждения.

При задержании в его автомобиле нашли профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы. Также в ходе обыска был изъят пакет с взрывным устройством с тремя тротиловыми шашками.

По данным оперативников СБУ, злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта.

Еще один диверсант – житель Северодонецка – собирал информацию о подразделениях сил АТО, режиме охраны админзданий и правоохранительных органов в городе.

"После этого по указанию куратора он выбрал объект диверсии – территорию возле места дислокации подразделения Вооруженных Сил Украины. Правоохранители задержали террориста, когда он направлялся к месту совершения преступления. Во время обыска у него было изъято самодельное взрывное устройство", – говорится в сообщении СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины.

СБУ сообщает, что злоумышленникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУтерроризм
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