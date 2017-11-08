В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений Украины и РФ

В Кремле считают вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева суверенным делом Украины.

Об этом заявил 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



При этом, по его мнению, "если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян".

"На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию", – заявил Песков журналистам.

Пескова также спросили о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной.

"Гипотетические рассуждения вряд ли уместны", – заявил он.

Как сообщалось, 8 ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "БПП" Иван Винник заявил, что хочет инициировать включение в президентский законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса нормы о разрыве дипотношений с Россией.

В свою очередь глава профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что внести правки в законопроект по Донбассу уже невозможно.