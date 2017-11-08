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Украина построила беспилотник, летающий на тысячу км и стреляющий ракетами

Среда, 8 ноября 2017, 13:19
Украина построила беспилотник, летающий на тысячу км и стреляющий ракетами

В среду в Киевской области состоялись испытания нового боевого БПЛА производства государственного авиастроителя "Антонов".

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил на брифинге в среду, проходившем на полигоне после испытаний.

По его словам, это были первые испытания беспилотного летательного аппарата под названием "Горлица".

Турчинов рассказал, что беспилотник способен работать на высоте до 5 километров, дальность его полета составляет более 1 тыс. км.

Он отметил, что БПЛА может выполнять несколько функций - разведку, наведение огня, а также удары по врагу, ведь на его борту есть две ракеты класса воздух-земля.

"Это очень серьезный шаг нашего оборонпрома, и именно за такими беспилотными летательными аппаратами будущее", - заявил секретарь СНБО.

По словам Турчинова, это летательный аппарат оперативно-тактического уровня, дальше украинская оборонка возьмется за стратегические беспилотники.

"Поскольку мы должны знать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, Камчатке и в других регионах страны-агрессора", - добавил он.

Как сообщалось, 7 ноября прошли успешные военные испытания дефицитных боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СНБОбеспилотникиавиаАТОТурчинов
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