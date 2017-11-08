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Оккупанты хотят, чтобы Украина называла их ЛНР, а не ОРДЛО

Среда, 8 ноября 2017, 14:11

Оккупанты Донбасса хотят, чтобы Украина называла их "ДНР" и "ЛНР", а не ОРДЛО и планируют вписать такую норму в договор с Киевом.

Об этом в эфире одного из сепаратистских каналов заявил называющий себя и.о. министра иностранных дел в так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего.

На реплику ведущего, что Украина называет Донбасс ОРДЛО, а ему бы хотелось, чтоб называли ЛНР, Дейнего сказал:

"Название не всегда является ключевым. Украина нас называет так, как ним нравится, и так как им нарисовали …европейские их партнеры. Бог с ним. Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы", - сказал представитель боевиков.

Он высказал уверенность, что это вопрос переходного периода.

"Дальше будет признание наших республик, и после этого нас будут называть так, как мы себе задекларировали. Именно эту норму мы и впишем, как один из ключевых пунктов договора с Киевом, – закрепить наше название в том виде, в котором мы его приемлем", - подытожил Дейнего.

Как известно, ранее в этом же интервью Дейнего заявил, что на сегодняшний день так называемые "ДНР" и "ЛНР" могут быть только частью Украины, ни о какой интеграции в Россию или независимости пока не может быть речи, поскольку этого не поддерживает мировое сообщество.

Темы: Донбассоккупация
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