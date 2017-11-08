НАБУ называет незаконным перечисление 156,8 миллионов из "Ощадбанка"

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что перечисления на счета Госказначейства арестованных в "Ощадбанке" средств компании Quickpace Limited, бенефициаром которой является Александр Онищенко, является незаконным.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Сообщаем заместителю Генерального прокурора Евгению Енину, что детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП расследуют факты совершения должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест", - заявили в бюро.

"По данным детективов, бенефициаром компании Quickpace Limited, средства которой и были арестованы в ходе расследования так называемого "газового дела", является народный депутат Александр Онищенко. Поэтому их перечисления на основании решения суда в совершенно ином производстве, без отмены обременений, наложенных ранее, выглядит очень странным. Тем более, что судебное решение по "газовому делу" еще не принято", - добавили в НАБУ.

Ранее в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу-беглецу Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.