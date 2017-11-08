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Боголюбов подтвердил, что у него 4 гражданства

Среда, 8 ноября 2017, 17:32
Боголюбов подтвердил, что у него 4 гражданства

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов подтвердил наличие гражданства четырех стран.

Об этом говорится в его сообщении правительству Украины от 6 ноября, передают "Украинские новости".

В частности, в своем обращении к правительству он указал, что является гражданином Украины, Великобритании, Израиля и Кипра. Также он отметил, что проживает в Женеве, Швейцарии.

Как сообщалось, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.

8 ноября Геннадий Боголюбов заявил, что требует от правительства Украины возврата потерянных средств в банке.

Ранее другой совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уже подавал иски в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.

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Темы: БоголюбовПриватгражданство
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