Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве горел объект службы внешней разведки РФ

Среда, 8 ноября 2017, 18:00

На одном из объектов комплекса зданий Службы внешней разведки РФ в Москве возник пожар, связь с тремя сотрудниками пропала.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-бюро ведомства Сергея Иванова.

"Возгорание произошло на одном из технических объектов штаб-квартиры службы внешней разведки в районе Ясенево. До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от дальнейших комментариев", - заявил он.

По словам источника агентства, в помещениях двухэтажного строения наблюдается плотное задымление, спасатели не могут выйти на связь с тремя сотрудниками.

"Наблюдается плотное задымление. Не удается выйти на связь с тремя людьми, предположительно находящимися на подземном этаже здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для того чтобы обнаружить источник возгорания, пожарные вскрывают железную дверь.

Людей из здания эвакуировали.

На месте работало более 15 пожарных автомобилей.

Позже стало известно, что пожарные спасли двух из трех человек, с которыми не было связи, а поиски третьего пропавшего рабочего продолжаются.

Как отмечает агенство, по состоянию на 19:11 пожар на техническом объекте штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ потушили.

"Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет", - сказал Иванов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Росcия
Британская разведка: в РФ угрозами вербуют на войну строителей, работающих в Москве
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: