Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело ГПУ против экс-главы "Укрспецэспорта" могут закрыть - Луценко

Среда, 8 ноября 2017, 19:45

Расследоваемое генеральной прокуратурой дело против экс-главы "Укрспецэспорта" Сергея Бондарчука могут закрыть из-за сокращения сроков досудебного расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

Это дело могут закрыть в связи с предусмотренными поправками в Уголовный процессуальный кодекс ограничением до 18 месяцев сроков проведения досудебного расследования.

Луценко сомневается в конструктивности утвержденных в октябре Верховной Радой поправок в УПК. Свои сомнения он привел на примере соответствующего дела в отношении экс-главы "Укрспецэспорта" Бондарчука.

"Это высокопоставленное лицо сбежало за границу. В этих рамках мы просим правой помощи у наших коллег из Западной Европы", - уточнил он.

Генпрокурор добавил, что такая помощь приходит как минимум через шесть месяцев, а иногда и в течение двух лет.

По словам Луценко, при таких условиях правоохранителям проблематично уложиться в регламентированные в обновленном КПК сроки проведения досудебного расследования в 6-18 мес.

"Как уложиться (следствию - ред.) в таких условиях в 6-12-18 месяцев для досудебного расследования?", - недоумевает Луценко.

Как известно, в мае 2016 года Бондарчук заявил, что попросил политубежища в Великобритании.

Украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 миллиона долларов. С июня 2015 он находится в розыске Интерпола. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.

Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат Украины, член руководства партии Виктора Ющенко "Наша Украина" и инициатор ее роспуска.

С 2005 до 2010 года Сергей Бондарчук был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звания Героя Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоУкрспецэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: